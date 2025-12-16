Maddaloni punta sulla sostenibilità | il Comune aderisce al progetto ANTER Un Comune per Amico

Maddaloni rafforza il suo impegno per la sostenibilità ambientale aderendo al progetto ANTER “Un Comune per Amico”. Questa iniziativa mira a promuovere pratiche ecologiche e sensibilizzare la comunità su temi ambientali, segnando un importante passo avanti per il Comune nel percorso di sviluppo sostenibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Maddaloni compie un passo concreto verso la sostenibilità ambientale. Con la delibera n. 138 del 30 ottobre 2025, la Giunta comunale ha approvato l’adesione al progetto “Un Comune per Amico”, promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili. L’iniziativa prevede un monitoraggio ambientale per valutare il grado di virtuosità dell’ente in materia di sostenibilità e buone pratiche energetiche, grazie al supporto del comitato scientifico dell’associazione. Determinante il contributo dell’ assessore Annarita Santangelo, che insieme a Ciro Izzo, volontario ANTER, e all’ ambasciatore Luciano Raffaele, ha favorito l’arrivo del progetto sul territorio. Anteprima24.it

