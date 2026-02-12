Sostegno all’Ucraina I giochetti di Vannacci e i rischi per il governo

Vannacci ha preso posizione sul sostegno all’Ucraina, ma la sua scelta ha suscitato tensioni. I futuristi italiani hanno votato “no” sul decreto, ma hanno comunque dato fiducia al governo. La mossa ha creato qualche malumore tra i politici, che temono ripercussioni sulla coerenza dell’esecutivo.

ITALIA. I «futuristi» hanno votato «no» sul merito del decreto e «sì» sulla fiducia posta dal governo, cercando di salvare coerenza e interesse. Esordio parlamentare dei «futuristi» o vannacciani, intendendo il pugno di deputati di estrema destra usciti dalla Lega per aderire al nuovo partito fondato dall’ex generale Roberto Vannacci. Chiamandosi (fino a possibili dispute legali) «Futuro Nazionale», i suoi adepti possono fregiarsi dell’appellativo «futuristi» che certamente li renderà orgogliosi. E dunque questa pattuglietta parlamentare nella votazione sul decreto che rifinanzia gli aiuti civili e militari dell’Italia all’Ucraina hanno cercato di salvare capra e cavoli, ovvero coerenza e interesse. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Il governo italiano ha deciso di mettere la fiducia alla Camera sul decreto Ucraina.

