La resa del Comune sulla gestione di piazza Vittorio Veneto a Scafati non ha soddisfatto i consiglieri, che chiedevano risposte chiare sulla sicurezza. Durante l’interrogazione in consiglio, l’amministrazione si è limitata a confermare quanto già noto senza affrontare i problemi più urgenti, come il controllo delle attività notturne e la prevenzione di vandalismi e violenze. La situazione resta sotto osservazione, ma i cittadini attendono interventi concreti.

Tempo di lettura: 3 minuti La risposta dell’amministrazione comunale all’interrogazione consiliare sulla sicurezza e il degrado in piazza Vittorio Veneto non ha chiarito le criticità politiche e operative sollevate, lasciando senza risposte le questioni più rilevanti legate al presidio del territorio, al controllo delle attività notturne e alla prevenzione dei fenomeni di violenza e vandalismo. I consiglieri comunali Michele Grimaldi e Francesco Velardo, in quota Partito Democratico e a nome della coalizione “Ora e sempre Scafati”, denunciano un quadro preoccupante, che conferma l’assenza di una strategia strutturale per la sicurezza urbana e una sostanziale rinuncia al ruolo attivo dell’amministrazione comunale nella tutela dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sos sicurezza a Scafati, Grimaldi e Velardo: “Resa del Comune sulla gestione di piazza Vittorio Veneto”

A Scafati, in piazza Vittorio Veneto, si torna a discutere di sicurezza.

I consiglieri comunali di Scafati, Michele Grimaldi e Francesco Velardo, hanno inviato una segnalazione al Prefetto di Salerno e alle autorità competenti, evidenziando alcune criticità nella gestione dell’immobile confiscato.

