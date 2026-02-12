Sos ’controllo di vicinato’ Richiesta di Cava-Villanova

I residenti di Cava-Villanova stanno chiedendo più sicurezza. Dopo aver sentito aumentare la microcriminalità, hanno deciso di attivare il “controllo di vicinato” come misura per tutelarsi. La richiesta è stata presentata formalmente alle autorità, seguendo il protocollo firmato con la prefettura lo scorso agosto. Ora si aspettano risposte e possibili interventi sul territorio.

Cava-Villanova chiede più sicurezza: il “controllo di vicinato” come risposta alla microcriminalità. Un crescente senso di insicurezza ha spinto i residenti di Cava-Villanova, frazione del Comune di Forlì, a richiedere formalmente l’adesione al protocollo di “controllo di vicinato” siglato con la prefettura lo scorso agosto. L’iniziativa, promossa dal comitato di quartiere, mira a contrastare episodi di teppismo e a rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini. L’assessore alla sicurezza del Comune di Forlì, Luca Bartolini, si è detto aperto a valutare la proposta. La richiesta, formalizzata dai consiglieri Andrea Lugaresi e Alessandro Barzanti, nasce dalla preoccupazione per alcuni atti vandalici che hanno destato allarme tra i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cava Villanova Sos ’controllo di vicinato’. Richiesta di Cava-Villanova: "Aderiamo al protocollo" Il comitato di quartiere di Cava-Villanova ha deciso di chiedere all’amministrazione comunale di aderire al protocollo del controllo di vicinato. Sos del Controllo del vicinato. A caccia di ulteriori adesioni La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cava Villanova Argomenti discussi: Sos ’controllo di vicinato’. Richiesta di Cava-Villanova: Aderiamo al protocollo; Sos ’controllo di vicinato’ Richiesta di Cava-Villanova | Aderiamo al protocollo. Sos ’controllo di vicinato’. Richiesta di Cava-Villanova: Aderiamo al protocolloMicrocriminalità e sicurezza, il comitato di quartiere ha deciso di chiedere di aderire all’intesa firmata con la prefettura. L’apertura dell’assessore Bartolini: Aperto al confronto. ilrestodelcarlino.it Sos del Controllo del vicinato. A caccia di ulteriori adesioniIl Comune rilancia con decisione il Controllo di vicinato, con l’obiettivo di rinforzare la rete di sorveglianza partecipata rendendo il territorio più sicuro. La volontà espressa dal sindaco ... ilgiorno.it VANDALISMI, DEGRADO E ANCHE SPACCIO - A rendere pubblica la situazione è stata Silvia Naldi, coordinatrice del Comitato di quartiere Cava – Villanova, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook “Sei della cava e dintorni se…..” - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.