Sos ’controllo di vicinato’ Richiesta di Cava-Villanova | Aderiamo al protocollo

Il comitato di quartiere di Cava-Villanova ha deciso di chiedere all’amministrazione comunale di aderire al protocollo del controllo di vicinato. Durante l’ultima riunione, i membri hanno espresso la volontà di rafforzare la sicurezza nelle frazioni, convinti che questa misura possa contribuire a rendere il quartiere più tranquillo. Ora aspetteranno una risposta dall’amministrazione, sperando che l’adesione venga approvata al più presto.

Il controllo di vicinato come baluardo per una vita più tranquilla nelle frazioni della città. È questa la conclusione a cui sono arrivati i membri del comitato di quartiere di Cava-Villanova che nella seduta di lunedì scorso hanno deciso di chiedere all’amministrazione comunale di poter aderire al protocollo, firmato dalla stessa con la prefettura. A darne notizia sono i consiglieri del comitato di quartiere Andrea Lugaresi e Alessandro Barzanti che, in una nota scritta, circoscrivono comunque ad alcuni atti di teppismo il malessere della zona. Il protocollo, siglato lo scorso mese di agosto tra la prefettura e Comune, prevede che i cittadini stiano attenti a quello che succede loro attorno, segnalando le situazioni dubbie ad alcuni volontari designati e formati nel rapporto con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

