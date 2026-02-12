Skate parkour e urban culture | finanziato dalla Regione il progetto inclusivo Skate 4 All

L'iniziativa della Modena Skateboard School ha ottenuto un sostegno pubblico e coinvolge 170 persone tra bambini, adolescenti e giovani adulti Non solo sport, ma urban culture come strumento educativo, sociale e di inclusione. È questa la visione che guida "Skate 4 All – Lo Skateboard Inclusivo", il progetto promosso dalla Modena Skateboard School, realtà modenese da anni impegnata in percorsi rivolti anche a ragazze e ragazzi con fragilità e disabilità. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’Avviso pubblico previsto dalla Legge Regionale 82017 per la promozione dell’attività motoria e sportiva.🔗 Leggi su Modenatoday.it

