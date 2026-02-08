Mediaset contro Corona | causa da 160 milioni per le accuse su Signorini e i volti noti

Mediaset ha deciso di passare all’attacco contro Fabrizio Corona. L’azienda di Cologno Monzese ha avviato una causa civile chiedendo 160 milioni di euro di risarcimento. La disputa riguarda le accuse fatte da Corona su Signorini e altri volti noti, che hanno portato l’azienda a reagire duramente. La situazione si surriscalda e potrebbe durare ancora a lungo.

Lo scontro tra Mediaset e Fabrizio Corona ha raggiunto un punto di non ritorno. L'azienda di Cologno Monzese ha deciso di passare all'offensiva totale, intentando una causa civile contro l'ex re dei paparazzi e le sue società per un risarcimento complessivo di 160 milioni di euro. Una cifra monstre che rappresenta la risposta più dura possibile alle accuse lanciate da Corona attraverso il suo discusso format online Falsissimo. La richiesta di risarcimento copre i danni reputazionali e patrimoniali che i vertici di Mediaset e alcuni dei suoi volti più noti sostengono di aver subito. Tra i soggetti che si dichiarano danneggiati figurano nomi di primo piano del panorama televisivo italiano: Marina e Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti e Samira Lui.

