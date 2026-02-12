Si stava meglio quando si stava a Reggio | nuovo evento di Onda Orange

Onda Orange organizza un nuovo evento intitolato “Si stava meglio quando si stava a Reggio”. L’obiettivo è creare un ponte tra la città e i tanti figli di Reggio che vivono lontano. Durante l’evento, si ascoltano le loro esigenze e si cerca di capire come integrare le idee sul futuro della città.

La secolare migrazione che colpisce la nostra terra spesso non ha fatto venir meno il senso di appartenenza alla comunità ed è questo il principio dal quale ripartire. Il sogno è quello di costruire uno spazio di confronto che avvicini i reggini che vivono fuori permettendo loro di occuparsi del miglioramento e del futuro della città anche da lontano. L' incontro online sarà giovedì 12 febbraio a partire dalle 19.30 e il link per partecipare e portare il proprio contributo è reperibile sui canali social di Onda Orange. AperiQuiz: continua il laboratorio "Reggio Calabria è una città per tutt??" "A Carnevale ogni quadro vale!" alla Pinacoteca Civica: evento ludico per i più piccoli🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il viaggio di Onda Orange alla scoperta di criticità e potenzialità del territorio reggino continua rimanendo aperto alle segnalazioni dei reggini facebook

