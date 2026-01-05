Paintball Cronache da un anno d’oro I settori giovanili crescono del 70%

Nel corso dell'ultimo anno, il settore del paintball a Modena ha registrato dati molto positivi. In particolare, il settore giovanile ha visto un aumento significativo degli iscritti, con una crescita del 70%. Questi numeri testimoniano un rinnovato interesse e una crescente partecipazione, rappresentando un momento di sviluppo importante per il settore.

Quello appena concluso è stato un anno d’oro per il Paintball Modena come dimostrano i numeri. In pochi mesi il settore giovanile ha registrato un incremento record degli iscritti del 70%. Questo successo è il frutto di un lavoro capillare sul territorio, grazie a progetti innovativi come ’Mvp – Mamma Vado al Paintball!’ e il progetto federale Fidasc ’ Sport Per Tutti Paintball ’. Portando questa disciplina nelle scuole, l’associazione non ha solo fatto conoscere uno sport dinamico, ma ha lanciato una sfida concreta al drop-out sportivo, combattendo l’abbandono precoce dell’attività fisica tra gli adolescenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Paintball. Cronache da un anno d’oro. I settori giovanili crescono del 70% Leggi anche: Stipendi in aumento in Italia, in quali settori crescono di più le retribuzioni Leggi anche: Di Gennaro dopo la doccia fredda degli Azzurri: «Non sappiamo più difendere, e il problema parte dai settori giovanili»

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.