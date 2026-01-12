Settore giovanile amaranto | un fine settimana di crescita e risultati
Il settore giovanile amaranto si ripresenta con un fine settimana caratterizzato da progressi e risultati significativi. Dopo la pausa natalizia, le squadre hanno ripreso l’attività con impegno, evidenziando miglioramenti e consolidando il percorso di sviluppo avviato. Un momento importante per la crescita dei giovani talenti, che continuano a rappresentare il futuro del club con costanza e dedizione.
Dopo la sosta natalizia, il settore giovanile amaranto è tornato protagonista sui campi, offrendo un bilancio complessivamente positivo che conferma il percorso di crescita intrapreso da staff e ragazzi. Dall’Under 17 all’Under 13, le squadre hanno mostrato solidità, identità di gioco e carattere, elementi che stanno diventando sempre più riconoscibili nel corso della stagione. Il risultato di maggior spessore arriva dall’Under 17, che supera il Pontedera per 3-1 al termine di una gara intensa e in rimonta. Dopo un avvio complicato e il gol ospite, gli amaranto reagiscono con personalità, ribaltando il match grazie a organizzazione, qualità nel palleggio e grande forza mentale. 🔗 Leggi su Lortica.it
