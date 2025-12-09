Natale 2025 entra nel vivo il programma natalizio promosso dall’amministrazione comunale

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettacoli e proiezioni nei teatri, performance, concerti e rappresentazioni nelle chiese, cori e fiabe natalizie nelle piazze. Entra nel vivo il programma del “Natale a Catania 2025promosso dallamministrazione comunale.  Il 10 dicembreDopo l’avvio del cartellone nel weekend dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Ian McKellen entra nel cast di Ebenezer, la versione del classico Canto di Natale con Johnny Depp

I camion rossi della Coca-Cola tornano a Natale, ma quest’anno c’è qualcosa di strano (sì, c’entra l’IA)

Winter in Treviglio 2025: la magia del Natale entra nel vivo

natale 2025 entra vivo"Il tesoro nelle mani": il Natale artigiano entra nel vivo a Genova e Rapallo - Il Natale 2025 di Confartigianato mette al centro botteghe, territori e acquisti consapevoli con due cacce al tesoro aperte a tutti, a Genova ... Da telenord.it