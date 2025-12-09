Natale 2025 entra nel vivo il programma natalizio promosso dall’amministrazione comunale
Spettacoli e proiezioni nei teatri, performance, concerti e rappresentazioni nelle chiese, cori e fiabe natalizie nelle piazze. Entra nel vivo il programma del “Natale a Catania 2025” promosso dall’amministrazione comunale. Il 10 dicembreDopo l’avvio del cartellone nel weekend dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Ian McKellen entra nel cast di Ebenezer, la versione del classico Canto di Natale con Johnny Depp
I camion rossi della Coca-Cola tornano a Natale, ma quest’anno c’è qualcosa di strano (sì, c’entra l’IA)
Winter in Treviglio 2025: la magia del Natale entra nel vivo
Il percorso di assegnazione dei Buoni Spesa di Natale 2025 entra nella sua fase conclusiva. Dopo la verifica delle domande presentate, l’Ufficio Sociale ha predisposto gli elenchi dei nuclei familiari e delle persone singole ammessi al beneficio, insieme a qu - facebook.com Vai su Facebook
"Il tesoro nelle mani": il Natale artigiano entra nel vivo a Genova e Rapallo - Il Natale 2025 di Confartigianato mette al centro botteghe, territori e acquisti consapevoli con due cacce al tesoro aperte a tutti, a Genova ... Da telenord.it
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it