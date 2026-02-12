SERIE C Possibile svolta a Trapani l’Agenzia delle Entrate sospende le cartelle esattoriali | esulta Antonini

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di sospendere le cartelle esattoriali inviate ai tifosi del Trapani. La notizia è stata annunciata sui social da Valerio Antonini, presidente del club, che ha festeggiato la svolta. La sospensione arriva in un momento importante per la squadra e i suoi supporter, che aspettavano da tempo questa novità.

Tempo di lettura: 2 minuti Esulta sui social Valerio Antonini, presidente del Trapani che attraverso il suo profilo ha diffuso un messaggio nel quale ha spiegato che l'Agenzia delle Entrate ha sospeso le cartelle esattoriali. Un passaggio importante che secondo il massimo dirigente del club siciliano avrà dei risolvi importanti sulla classifica che vede il Trapani scontare un pesante -15 in questa stagione con all'orizzonte la seduta davanti il Tfn del 9 marzo che dovrà analizzare le accuse di inadempimenti amministrativi. "La verità – ha detto Antonini – ci renderà liberi e oggi è iniziata a venire fuori.

