Mercato Inter Accardi fa sognare i tifosi per gennaio | Dai nerazzurri mi aspetto questo tipo di acquisti
Inter News 24 Mercato Inter, Accardi fa sognare i tifosi per gennaio: «Dai nerazzurri mi aspetto questo». Parla il noto agente sportivo. Nonostante le dichiarazioni di facciata rilasciate dal direttore sportivo Piero Ausilio durante il ‘Gran Galà del Calcio’, tese a escludere interventi sul mercato, Beppe Accardi non si fida. Intervenuto ai microfoni di TMW, il noto procuratore sportivo ha espresso la convinzione che l’Inter non resterà immobile nella sessione invernale. Secondo l’agente, dalle parti di Viale della Liberazione ci saranno comunque dei movimenti, prevedendo innesti mirati per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bisseck risponde anche sulle voci di mercato sul proprio conto! Così in conferenza stampa dopo Inter Venezia ? - facebook.com Vai su Facebook
? Le ultimissime sul mercato dell' #Inter: da Vicario a... Maignan, cosa succede in porta NUOVO VIDEO con @alessio_lento e @RiccardoMeloni4 Vai su X
Mercato Inter, sterzata in attacco: subito a gennaio l’ingaggio della punta - Secondo le indiscrezioni riportate da ESPN, i nerazzurri hanno accelerato per arrivare ad un accordo con gli agenti dell’attaccante del Verona ... Si legge su sportal.it
Inter, due piste di mercato: radar accesi su un portiere e un esterno destro - Il portiere, in forza al Tottenham, rappresenta una sorta di rimpianto per i nerazzurri, che nell’estate del 2023 lo avevano praticam ... Secondo msn.com
Mercato Inter, Musmarra: “Non escludo che questo giocatore a gennaio parta alle giuste condizioni” - Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così in vista del mercato di gennaio in casa Inter ... Si legge su msn.com
Voci su Giovane, l’Inter fa sapere che nel mercato di gennaio in attacco… - In queste settimane si sono intensificate le voci su un possibile approdo all'Inter già a gennaio per Giovane: cosa fa sapere l'Inter ... Da msn.com
Inter, avanzato budget mercato. Ma i nerazzurri non sanno dove spenderlo - 25 milioni pronti per il mercato di gennaio, da investire in base alla o alle necessità. Da corrieredellosport.it
Inter, Frattesi fa rifiatare Calhanoglu: voce di mercato su uno scambio di prestiti con Locatelli della Juventus - All'Inter scocca l'ora di Davide Frattesi, pronto a giocare titolare per la terza volta in questa stagione dopo le gare vinte contro Cremonese in Serie A (4- Si legge su calciomercato.com