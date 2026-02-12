Senza farmaco biologico per un mese paziente con la sindrome di Behcet denuncia il Policlinico

Un paziente con la sindrome di Behcet denuncia il Policlinico dopo aver trascorso un mese senza il farmaco biologico che gli avevano prescritto. La sua paura è che si ripeta quanto accaduto l’anno scorso, quando ha sviluppato un’uveite, un’infiammazione grave della membrana vascolare. La situazione ha generato timori e disagi, e ora si chiede perché ci siano stati ritardi nella consegna della terapia.

Un 47enne è rimasto senza Humira, il medicinale prescritto dallo specialista. Contestato anche il passaggio al biosimilare, che avrebbe provocato degli eventi avversi. Presentato un esposto ai Nas: "Omissione di cure". La replica dell'ospedale: "Farmaco consegnato, fornite dosi aderenti al piano terapeutico" Per oltre un mese è rimasto senza il farmaco biologico che i medici gli hanno prescritto per la grave malattia autoimmune di cui soffre, vivendo col timore si potesse ripetere quello che aveva vissuto lo scorso anno e che gli è costato una uveite, un'infiammazione della membrana vascolare dell'occhio.

