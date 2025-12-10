De Ketelaere non dimentica le parole di Garnacho | Da oggi sa chi siamo ora l'Atalanta la conosce

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Ketelaere richiama le parole di Garnacho, sottolineando come l’Atalanta abbia dimostrato il proprio valore con la vittoria sul Chelsea. Grazie al successo per 2-1, la squadra bergamasca si issa al terzo posto nella fase a campionato della Champions League, evidenziando la crescita e la determinazione del club in una competizione di altissimo livello.

