De Ketelaere non dimentica le parole di Garnacho | Da oggi sa chi siamo ora l'Atalanta la conosce
De Ketelaere richiama le parole di Garnacho, sottolineando come l’Atalanta abbia dimostrato il proprio valore con la vittoria sul Chelsea. Grazie al successo per 2-1, la squadra bergamasca si issa al terzo posto nella fase a campionato della Champions League, evidenziando la crescita e la determinazione del club in una competizione di altissimo livello.
L'Atalanta sale al terzo posto della fase a campionato della Champions League, grazie al 2-1 sul Chelsea. Charles de Ketelaere è stato decisivo con un gol e un assist. 🔗 Leggi su Fanpage.it
De Ketelaere non dimentica le parole di Garnacho: “Da oggi l’Atalanta la conosce” - L’Atalanta sale al terzo posto della fase a campionato della Champions League, grazie al 2- Secondo fanpage.it
