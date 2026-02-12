L’Avellino si chiude nel bunker dopo una sconfitta pesante. Le luci del “Partenio-Lombardi” restano accese, ma i tifosi si allontanano in silenzio, senza parole. Dentro, nel cuore dello stadio, la società biancoverde affronta un momento difficile, nonostante gli sforzi economici fatti finora. La situazione si fa complicata e l’aria è pesante.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un’immagine che fotografa meglio di ogni altra il disastro biancoverde: le luci del “Partenio-Lombardi” che restano accese mentre fuori i tifosi defluiscono in un silenzio colmo di rabbia, e dentro, nel ventre della Tribuna Montevergine, si consuma il dramma di una società che nonostante i grandi sacrifici economici ora si trova nel limbo. La sconfitta contro il Frosinone non è stata solo un passaggio a vuoto tecnico; è stata la scintilla che ha appiccato l’incendio in un ambiente già saturo di tensione. Il post-gara è stato un bollettino di guerra. La scelta del silenzio stampa è una ferita inferta al cuore della tifoseria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Se il silenzio non basta a coprire i cocci: l’Avellino si chiude nel bunker

