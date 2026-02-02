Scrubs il primo teaser trailer dell' atteso ritorno della serie cult ma in Italia dobbiamo aspettare

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” C'è una data di uscita ufficiale per il ritorno di Scrubs - Medici ai primi ferri, la mitica serie medical-comedy ambientata nell'ospedale Sacro Cuore della immaginaria città californiana di Sandifrangeles (un mix di San Diego, San Francisco e Los Angeles). E c'è anche il primo teaser trailer, che fa già sperare benissimo. Purtroppo, però, in Italia ci toccherà aspettare ancora un po'. L'attesa per il ritorno dei medici più divertenti della tv si era fatta spasmodica alcuni mesi fa, quando Variety aveva rivelato l'atteso ritorno, poi confermato ufficialmente, del protagonista Zach Braff nei panni del dottor John Dorian, per gli amici JD (e per il dottor Cox con qualunque soprannome volto a sottolinearne mollezza e ingenuità).🔗 Leggi su Today.it

