Scontri davanti al Parlamento | ci sono feriti tra le forze dell’ordine e oltre 30 arresti

È salito ad almeno 37 il numero dei manifestanti arrestati al termine di una giornata ad altissima tensione davanti al Parlamento, dove il Senato era riunito per discutere la contestata riforma del lavoro voluta dal governo. Secondo quanto riferito dai principali media locali, il bilancio include anche diversi feriti tra le forze dell’ordine: almeno quattro agenti sarebbero rimasti contusi durante gli scontri. Migliaia di persone hanno risposto all’appello lanciato da sindacati e organizzazioni sociali, riversandosi in piazza per protestare contro un provvedimento che ha acceso un duro confronto politico e sociale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La protesta si è trasformata in violenza ieri mattina durante il corteo per Askatasuna.

