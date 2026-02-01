Gli scontri tra Askatasuna e le forze dell' ordine partono da lontano

La protesta si è trasformata in violenza ieri mattina durante il corteo per Askatasuna. Le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire, e in tutto sono stati registrati circa 103 feriti tra manifestanti e agenti. La situazione è ancora tesa mentre si cercano soluzioni per calmare gli animi.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Dopo le sgombero del centro sociale gli episodi di violenza sono aumentati. Il collettivo ha svolto un ruolo cruciale nelle proteste No-Tav Gli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti al corteo per Askatasuna hanno provocato circa 103 feriti. Il governo Meloni ha annunciato nuove norme nel pacchetto sicurezza e "tolleranza zero" dopo i fatti di sabato 31 gennaio. Ma le tensioni che si sono registrate a Torino non sono proprio una novità delle ultime ore. Alle loro spalle c'è infatti una lunga storia di precedenti.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Askatasuna Manifestanti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo Askatasuna a Torino

Ultime notizie su Askatasuna Manifestanti

Argomenti discussi: Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Torino, guerriglia a corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Agente pestato. Meloni visita i feriti - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna.

Askatasuna, violenti scontri a Torino. È caos: picchiato un poliziotto, incendiata una camionettaAskatasuna, violenti scontri a Torino: picchiato un poliziotto, incendiata una camionetta. Tensione e violenza senza logica per le strade ... mam-e.it

Scontri Askatasuna, tre persone arrestate: una ha aggredito il poliziotto(Adnkronos) - Tre arresti e ventiquattro denunciati dalla polizia di Stato per gli scontri di ieri a Torino durante il corteo per Askatasuna. Tra gli arrestati anche un ventiduenne, proveniente dalla ... msn.com

Scontri per Askatasuna, Coisp: “Non è dissenso ma eversione. Solidarietà ai poliziotti feriti” x.com

Scontri Askatasuna: Cirio incontra Meloni, oggi video collegamento con Piantedosi - facebook.com facebook