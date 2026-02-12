scapezzano e roncitelli sono state dimenticate

La segretaria del Pd Luana Pedroni attacca il sindaco, accusandolo di aver dimenticato le frazioni di Scapezzano e Roncitelli. L’episodio si è verificato lunedì durante un incontro pubblico a Scapezzano, dove Pedroni ha espresso tutta la sua delusione per come sono state trascurate queste comunità. La tensione tra amministrazione e cittadini sale, mentre si attendono risposte concrete.

La segretaria della IV circoscrizione del Pd Luana Pedroni attacca il sindaco dopo l’incontro pubblico che si è svolto lunedì a Scapezzano. "Quando ho chiesto in maniera garbata una spiegazione circa i motivi per cui l’Amministrazione comunale non avesse mai preso in considerazione Scapezzano e Roncitelli per poter partecipare alla gara di assegnazione di finanziamenti stanziati dalla Regione per la valorizzazione, la riqualificazione e lo sviluppo dei borghi storici e dei piccoli centri rurali, Olivetti non è stato capace di fare altro che rispondere con supponenza, chiedendomi perché non lo avessi fatto io, visto che nella consiliatura 2015-2020 sono stata consigliera comunale – spiega la Pedroni -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

