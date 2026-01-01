Dimenticate le zeppole dolci | questa versione salata sono assolutamente strepitose

Le zeppole salate sono una specialità dello street food napoletano, che unisce tradizione e sapori autentici della cucina campana. Questa versione, diversa da quella dolce, si distingue per la sua semplicità e versatilità, adattandosi a vari abbinamenti e varianti regionali. Rappresentano un esempio di come la tradizione popolare possa essere reinterpretata in modo gustoso e originale, senza perdere il legame con le radici culturali di Napoli.

Specialità tipica dello street food partenopeo, le zeppole salate raccontano la storia e i sapori di Napoli tra tradizione popolare, varianti regionali e abbinamenti gourmet Nel cuore pulsante della cucina campana, le zeppole salate napoletane rappresentano un'autentica espressione della tradizione popolare partenopea, capaci di unire semplicità e sapori decisi in un unico piatto. Diverse dalle celebri zeppole dolci di San Giuseppe, queste frittelle salate, conosciute anche come zeppole di pasta cresciuta, sono un must per ogni friggitoria di Napoli e non solo, amate da locali e turisti per la loro versatilità e fragranza. Pasta cresciuta: la frittura che profuma di Napoli Acqua, farina e lievito: tre ingredienti poveri che diventano magia quando incontrano l'olio bollente. Le pasta cresciute (o zeppole salate) sono soffici, dorate e impossibili da dimenticare. Nacquero come r

