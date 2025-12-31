La lotta contro le liste d’attesa | agende aperte un percorso tutela e punti o multe ai dg degli ospedali

La lotta contro le lunghe attese nelle strutture sanitarie italiane prevede un nuovo percorso di tutela gestito dal call center regionale. Questo sistema garantisce a chi non trova disponibilità nei tempi previsti di essere indirizzato presso le strutture più vicine al domicilio, all’interno dell’ambito di garanzia dell’Ats. L’obiettivo è migliorare l’accesso alle visite, evitando soluzioni alternative come l’intramoenia, e assicurare un servizio più equo e tempestivo.

Milano – Un “percorso di tutela” gestito direttamente dal call center regionale, per assicurare una visita a chi non ha trovato posto nei tempi prescritti; però non nell’ospedale o nell’Asst prescelta – come prospettano spesso sportelli organizzati da sindacati e associazioni da quando una legge che prevede che in questi casi la prestazione sia erogata in libera professione ( intramoenia ) ma chiedendo al paziente solo il ticket se dovuto –, bensì in quella “disponibile più vicina al domicilio” nell’“ambito di garanzia” che coincide con il più ampio territorio dell’Ats. VIZZOLO PREDABISSI - ARCHIVIO - MANCANZA MEDICI DI BASE - ASSESSORE REGIONALE GUIDO BERTOLASO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLIMILANO - LUCIDITAVECCHIO La sperimentazione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lotta contro le liste d’attesa: agende aperte, un percorso tutela e punti (o multe) ai dg degli ospedali Leggi anche: Liste d’attesa chiuse e il caso dei parmigiani che non riescono a farsi visitare, l’Ausl: “Agende aperte, nessuno sarà lasciato solo” Leggi anche: Dalle agende parallele, ai dati parziali: nella giungla delle liste d'attesa per visite ed esami Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Regione Lombardia. Arriva la proposta Astuti su Pma: “Meno liste di attesa e lotta a denatalità” facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.