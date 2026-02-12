Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola i documenti in arrivo | regolamento da scaricare vademecum esempio di progetto formativo

Arrivano nuovi documenti per le scuole italiane che vogliono adottare sanzioni disciplinari alternative. Nei prossimi giorni sarà disponibile un regolamento, un vademecum e un esempio di progetto formativo. Questi strumenti permettono alle scuole di allontanare gli studenti dalle lezioni, ma con percorsi di cittadinanza attiva e solidarietà. La normativa vigente sostiene questa strada, puntando a risolvere i problemi comportamentali senza punizioni piene di ostilità.

Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa.

