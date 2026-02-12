Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola i documenti in arrivo | regolamento da scaricare vademecum esempio di progetto formativo

Da orizzontescuola.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano nuovi documenti per le scuole italiane che vogliono adottare sanzioni disciplinari alternative. Nei prossimi giorni sarà disponibile un regolamento, un vademecum e un esempio di progetto formativo. Questi strumenti permettono alle scuole di allontanare gli studenti dalle lezioni, ma con percorsi di cittadinanza attiva e solidarietà. La normativa vigente sostiene questa strada, puntando a risolvere i problemi comportamentali senza punizioni piene di ostilità.

Documenti disponibili e in arrivo in coerenza con la normativa vigente che consente la possibilità di attuare le sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni mediante percorsi di cittadinanza attiva e solidale, ispirati ai principi della giustizia riparativa. Scarica tutti i documenti – Riservati agli abbonati In arrivo Vademecum sulla giustizia riparativa a scuola. Scarica Tutti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Sanzioni Disciplinari

Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, i documenti che ti servono: delibere, integrazione regolamento d’istituto, modello convenzione e molto altro

Le scuole stanno aggiornando i loro regolamenti per includere strumenti di giustizia riparativa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanzioni Disciplinari

Argomenti discussi: Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, i documenti in arrivo: regolamento da scaricare, vademecum, esempio di progetto formativo; Un'Alta corte disciplinare per i magistrati (con i giudici togati in minoranza): la proposta del Pd del 2021; Referendum, Nordio accusa il Csm di non punire abbastanza i magistrati. Ma lui ha impugnato solo 6 sentenze su 176; Ingiusta detenzione, i numeri in Italia.

sanzioni disciplinari e giustiziaGiustizia riparativa a scuola: documenti e regolamenti in arrivoScopri come la giustizia riparativa a scuola trasforma le sanzioni in opportunità di crescita per gli studenti. informazionescuola.it

sanzioni disciplinari e giustiziaUn'Alta corte disciplinare per i magistrati (con i giudici togati in minoranza): la proposta del Pd del 2021I dem oggi criticano la riforma Nordio sostenendo che l'Alta corte disciplinare intimidirà le toghe, ma nel 2021 e anche nel 2022 proposero di attribuire l'ultima decisione sulle sanzioni disciplinari ... ilfoglio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.