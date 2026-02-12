Sanremo 2026 nuovo annuncio di Conti | arriva una star internazionale all’Ariston

Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno sul palco dell’Ariston a Sanremo nel 2026. È la prima grande sorpresa annunciata da Conti, che ha confermato la presenza di una star internazionale. I fan sono già in fermento, pronti a vedere due grandi artisti esibirsi sul palco durante la prossima edizione. La conferma ufficiale è arrivata con un comunicato, lasciando intendere che questa sarà una delle edizioni più sorprendenti degli ultimi anni.

Sanremo 2026, la notte delle costellazioni: Eros Ramazzotti insieme ad Alicia Keys all’Ariston. L’annuncio ufficiale. Giovedì sera, al Festival di Sanremo 2026, il Teatro Ariston non è stato semplicemente un palcoscenico: è diventato un punto di convergenza astronomica. Quando Carlo Conti ha pronunciato i nomi di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, l’aria si è fatta elettrica, come se qualcuno avesse accordato il cielo in mi maggiore. Dopo giorni di rumors, il conduttore e direttore artistico é arrivato al TG1 delle 20:00 per annunciare a sorpresa Eros insieme all’amata artista internazionale. Non era solo l’incontro tra due star. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Questa sera a Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato un ospite internazionale che farà discutere.

