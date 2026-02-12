San Valentino | il santo dell' amore celebrato il 12 febbraio

La festa di San Valentino si avvicina e questa volta cade il 12 febbraio. Le coppie si preparano a scambiarsi regali e parole d’affetto, mentre molti altri approfittano di questa giornata per dichiarare il proprio amore. In tutta Italia, negozi e ristoranti si riempiono di clienti in cerca di idee romantiche. La tradizione di celebrare il santo dell’amore continua a richiamare l’attenzione di tanti, anche se le celebrazioni cambiano nel tempo.

San Valentino: il santo dell'amore. San Valentino, noto come il santo dell'amore, è celebrato il 12 febbraio. La sua storia è avvolta nel mistero e affonda le radici nei primi secoli del cristianesimo. Valentino fu un vescovo romano che visse sotto l'impero di Claudio II. La leggenda narra che Valentino sfidò l'editto imperiale che proibiva i matrimoni tra giovani coppie, ritenendo che i soldati non sposati fossero più efficaci in battaglia. Valentino, invece, celebrava segretamente matrimoni, credendo nel valore sacro dell'unione matrimoniale. Per questo motivo, fu arrestato e condannato a morte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

