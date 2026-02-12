San Siro Inter svelato il cronoprogramma! Le dichiarazioni dell’Assessore Riva fanno chiarezza sul futuro dell’impianto

L’Assessore Riva ha spiegato i piani per il futuro di San Siro. I lavori per il nuovo stadio dovrebbero partire nel 2026 e l’apertura è prevista per il 2032. La città attende con ansia questa trasformazione, mentre si fanno più chiare le tappe di un progetto tanto atteso.

Inter News 24 San Siro Inter, l’Assessore Riva ha fatto il punto sul futuro dell’impianto: inizio dei lavori nel 2026 e inaugurazione nel 2032. Il futuro della casa nerazzurra inizia a delinearsi con scadenze precise. Proprio nei giorni in cui l’Inter di Cristian Chivu si prepara a ospitare la Juventus davanti a un San Siro da record, arrivano dichiarazioni ufficiali sulle sorti dell’impianto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Martina Riva, Assessore allo Sport del Comune di Milano, ha fatto il punto sulla road map che porterà alla nascita del nuovo stadio. PAROLE – « Il prossimo passo è il progetto definitivo di Milan e Inter, poi i lavori partiranno appena possibile, potrebbe essere già entro il 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

