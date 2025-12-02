Nuovo San Siro l’assessore Riva | Spero che Scaroni abbia ragione sulla data Inter e Milan stanno dando un segnale di civiltà

Inter News 24 Nuovo San Siro, l’assessore Riva fa il punto su come procede il progetto per la realizzazione dell’impianto per Inter e Milan. Intervistata dalla rivista Panorama, l’assessora allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva, ha fatto il punto sull’avvicinamento ai Giochi Olimpici invernali del 2026 e sul progetto del nuovo stadio condiviso da nerazzurri e rossoneri. Riguardo alla denominazione della futura casa dei due club, Riva ha espresso una preferenza netta: nonostante le numerose alternative proposte sul tavolo, il suo auspicio è che venga mantenuto lo storico nome di San Siro, preservando così l’identità dell’impianto OLIMPIADI INVERNALI – « Un’emozione unica, ci stiamo preparando a ospitare il più grande eventi che Milano ha mai organizzato grazie a una visione unica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo San Siro, l’assessore Riva: «Spero che Scaroni abbia ragione sulla data, Inter e Milan stanno dando un segnale di civiltà»

Argomenti simili trattati di recente

Inter e Milan hanno firmato il rogito per l’acquisto di San Siro e cominciano a tracciare il futuro dell’impianto che sarà pronto entro il 2032: cosa succederà nei prossimi anni e dove giocheranno le squadre in attesa del nuovo stadio. - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, i residenti non mollano: nuovo ricorso al TAR della Lombardia. Nel mirino tutti gli effetti delle delibere e degli atti connessi approvati dal Consiglio comunale e dalla Giunta dal 2019 ad oggi sulla vendita e la demolizione del Meazza Vai su X

Milano, Olimpiade e nuovo stadio Riva: “Impianti nuovi per la città e grande investimento su San Siro” - L'assessore allo Sport del Comune di Milano si prepara ai due grande eventi: "I giochi condivisi sono un segnale anche per il futuro. Da panorama.it

La Russa propone due stadi: nuovo impianto sì ma senza demolire San Siro se vincerà la destra - Ignazio La Russa appoggia la costruzione di un nuovo stadio per Milan e Inter, ma si oppone alla distruzione dell’attuale San Siro. Riporta milanolife.it

Nuovo San Siro, il progetto prende forma. Ecco quale sarà la pianificazione targata Inter e Milan! - Ecco quale sarà il piano per alzare il livello dell’impianto Il Nuovo San Siro continua a muovere passi concreti verso la sua realizzazione, ... Da calcionews24.com

Nuovo San Siro, Scaroni: “Milan e Inter in campo nel 2030, ecco le tappe”/ “Cardinale non venderà club” - Ma tornando alle tappe, il numero uno della società rossonera ha spiegato che il prossimo passo è il rogito entro settembre, che porterà al pagamento della prima tranche nelle casse del Comune di ... Secondo ilsussidiario.net

Capuano: "Il nuovo San Siro dovrà essere più bello, moderno e funzionale del Bernabeu. Lo hanno promesso Milan e Inter" - Queste le parole del giornalista Giovanni Capuano sul proprio account X: "Il nuovo #SanSiro dovrà ... Secondo tuttojuve.com

Nuovo San Siro, Scaroni: "Voglio fare a Milano lo stadio più bello d'Europa" - In casa Milan tiene banco la questione legata alla costruzione del nuovo stadio di Milano e alla cessione dell'impianto di San Siro al club rossonero e all'Inter. Come scrive corrieredellosport.it