Stop ai contributi ’a pioggia’ a San Marino arriva l’Icee

Il Consiglio grande e generale di San Marino ha approvato definitivamente il progetto di legge sull’Icee, una decisione che interessa da tempo il panorama economico e sociale dell’isola. Con questa scelta, si formalizza l’introduzione di un nuovo strumento di contributo, che si distingue per la sua modalità di applicazione e finalità. La legge entrerà in vigore a breve, segnando un passo importante nel percorso di aggiornamento delle normative locali.

Il Consiglio grande e generale ha dato il via libera definitivo al progetto di legge sull’ Icee del quale sul Titano si parla ormai da anni. Un via libera con 37 voti favorevoli e 11 astenuti. A far discutere è stato soprattutto l’articolo 17, che introduce l’ Osservatorio di monitoraggio sull’ICee. La maggioranza ha presentato la riforma dell’Icee come uno strumento per garantire maggiore equità e razionalizzare la spesa, superando la logica dei contributi ’a pioggia’. Marinella Loredana Chiaruzzi del Pdcs l’ha definito "un passo concreto verso un sistema più giusto e solidale", sottolineando l’importanza della fase sperimentale di 12 mesi, dei controlli e dell’istituzione di un osservatorio con parti sociali e categorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

