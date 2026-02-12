San Gimignano e il futuro Un progetto strategico inerente al servizio idrico

A San Gimignano si lavora già su un progetto importante per il servizio idrico. Sono in corso interventi mirati a migliorare le reti e garantire un approvvigionamento più sicuro. La decisione arriva in un momento in cui la gestione dell’acqua diventa sempre più centrale per il territorio. I lavori coinvolgono diverse zone e puntano a rendere più efficace e affidabile il servizio per residenti e aziende.

Interessa da vicino anche il territorio di San Gimignano un rilevante complesso di opere per il servizio idrico. E' il programma denominato Montagnola senese: chiuso un secondo progetto strategico con nuovi serbatoi e condotte in funzione a San Gimignano (oltre che a Gambassi Terme). E' dunque la società Acque a presentare i risultati di un altro importante traguardo dopo quello raggiunto nel 2024. Migliora ulteriormente l'approvvigionamento idrico in Valdelsa. Dopo il primo, grande intervento realizzato nel 2024, la Montagnola Senese - maxi-progetto da 20 milioni di euro, co-finanziato dal Pnrr - raggiunge un secondo traguardo concreto.

