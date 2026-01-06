San Gimignano verso il futuro Marrucci | Opere pubbliche? Un piano da ben dieci milioni

Con l’inizio di un nuovo anno, il sindaco Andrea Marrucci presenta gli interventi previsti per il futuro di San Gimignano. Con un piano da dieci milioni di euro destinato alle opere pubbliche, si delineano alcuni obiettivi per migliorare servizi e infrastrutture, mantenendo saldo l’impegno per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio. Un passo importante per consolidare il ruolo della città come meta di interesse e di crescita.

Quando il calendario apre la pagina del nuovo anno non può mancare la voce del primo cittadino, il sindaco Andrea Marrucci per paralare della ‘nuova’ San Gimignano che guarda al futuro. "Il 2026? Prima di tutto auguriamoci che sia un anno di pace", il primo pensiero di speranza di Marrucci (foto) alla Nazione dall’osservatorio del monumentale palazzo comunale di piazza duomo. "Per una città come la nostra da 35 anni Unesco cioè Patrimonio Mondiale dell’Umanità è la cosa più importante. Per San Gimignano sarà quindi l’anno dell’apertura della nuova RSA nell’ex ospedale Santa Fina, del nuovo campo da calcio al Santa Lucia, dell’apertura del camminamento la passeggiata di via Santo Stefano, del nuovo parcheggio a Fugnano". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Gimignano verso il futuro. Marrucci: "Opere pubbliche? Un piano da ben dieci milioni" Leggi anche: Gatteo, piano da 17 milioni per le opere pubbliche Leggi anche: Adottato il piano delle opere pubbliche 2026-2028: interventi per 74 milioni di euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. San Gimignano verso il futuro. Marrucci: Opere pubbliche? Un piano da ben dieci milioni; Ultimo saluto alle suore di Santa Marta. San Gimignano verso il futuro. Marrucci: "Opere pubbliche? Un piano da ben dieci milioni" - "Per una città come la nostra da 35 anni Unesco cioè Patrimonio Mondiale dell’Umanità è la cosa più importante. msn.com

Salutiamo il 2025 con il cuore pieno di ricordi Le passeggiate tra i colori della campagna, il silenzio dei tramonti, le risate vissute qui a San Gimignano… ogni momento ci accompagna verso un nuovo anno ancora tutto da sognare. E mentre il 2026 si a - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.