Rugani si allena duramente e studia le immagini della Fiorentina. Il difensore si prepara per tornare in campo e potrebbe rientrare già contro il Pisa. La prima convocazione si avvicina, ma non è ancora chiaro se giocherà subito o se aspetterà ancora qualche giorno. Nel frattempo, continua a seguire gli allenamenti e a tenere alta la concentrazione.

L’attesa diventa un vero e proprio countdown perché la voglia di vedere Daniele Rugani in campo si impenna ogni volta che la Fiorentina subisce gol per errori o disattenzioni. La full immersion del calciatore nel mondo viola è stata chiara fin da subito quando, per prima cosa, il difensore ha iniziato a studiare la manovra arretrata della squadra attraverso le immagini. È stato un suo desiderio: guardare video per capire come potrebbe incidere in positivo nel momento in cui sarà a disposizione. Secondo aspetto: vive al "Rocco B. Commisso Viola Park", blindato e concentrato sul lavoro quotidiano, perché in questo periodo viaggia al ritmo di due sedute al giorno e stare al centro sportivo accorcia i tempi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rugani, video e sedute per tornare al top: la prima convocazione si avvicina

Approfondimenti su Rugani Pisa

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rugani Pisa

Argomenti discussi: ? Rugani scalpita e studia la Fiorentina in video: ecco quando potrebbe rientrare; Fiorentina scatenata all’ultimo respiro di mercato: Rugani sì, Zappa no, caos Kouamé – Il resoconto; Fiorentina, le sensazioni su Gudmundsson dopo la seduta di oggi. E quando può tornare Rugani; Rugani convocato col Como? La Gazzetta: C'è uno spiraglio, più probabile per il Pisa.

La sfida contro il Pisa potrebbe essere il match giusto per rivedere in campo dopo due mesi di stop Daniele Rugani. Il centrale, ultimo innesto del mercato invernale della Fiorentina, fin da quando è arrivato sta svolgendo ogni giorno doppie sedute di allen - facebook.com facebook

Doppie sedute per Rugani: nei prossimi giorni in gruppo x.com