Rugani video e sedute per tornare al top | la prima convocazione si avvicina

Da gazzetta.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rugani si allena duramente e studia le immagini della Fiorentina. Il difensore si prepara per tornare in campo e potrebbe rientrare già contro il Pisa. La prima convocazione si avvicina, ma non è ancora chiaro se giocherà subito o se aspetterà ancora qualche giorno. Nel frattempo, continua a seguire gli allenamenti e a tenere alta la concentrazione.

L’attesa diventa un vero e proprio countdown perché la voglia di vedere Daniele Rugani in campo si impenna ogni volta che la Fiorentina subisce gol per errori o disattenzioni. La full immersion del calciatore nel mondo viola è stata chiara fin da subito quando, per prima cosa, il difensore ha iniziato a studiare la manovra arretrata della squadra attraverso le immagini.  È stato un suo desiderio: guardare video per capire come potrebbe incidere in positivo nel momento in cui sarà a disposizione. Secondo aspetto: vive al "Rocco B. Commisso Viola Park", blindato e concentrato sul lavoro quotidiano, perché in questo periodo viaggia al ritmo di due sedute al giorno e stare al centro sportivo accorcia i tempi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

