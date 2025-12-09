Continassa Juve | Bremer e Rugani recuperati vanno verso la convocazione col Pafos
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Allenamento di vigilia per la Juve che domani sfida il Pafos allo Stadium per la sesta giornata di Champions. Due ottime notizie per Spalletti: sia Bremer sia Rugani sono tornati in gruppo e saranno convocati per il match Infortunati Juve: il punto dall'infermeria.
Ultimissime Juve LIVE: il piano per il rinnovo di Vlahovic, Spalletti interviene sui campi della Continassa e le probabili scelte nel derby
Continassa Juve: Conceicao torna tra i convocati, anche Zhegrova abile e arruolabile da qui in avanti
Juve, dalle parti della Continassa credono di poter vincere lo Scudetto! Il retroscena dal ritiro di quest’estate a Herzogenaurach
? Bremer e Rugani sono tornati in gruppo alla Continassa alla vigilia di Juve Pafos. - facebook.com Vai su Facebook
? #Juve verso il #Pafos: tutte le novità dall'allenamento. E alla Continassa c'è un ospite d'eccezione Vai su X
Juventus, Bremer e Rugani in gruppo, c'è anche Vlahovic con i compagni. Le news - Alla vigilia della sfida di Champions contro il Pafos, al centro d'allenamento della Juve la novità è il ritorno in gruppo di Bremer (dopo due mesi dall'intervento al menisco: da capire se già domani ...
