Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Allenamento di vigilia per la Juve che domani sfida il Pafos allo Stadium per la sesta giornata di Champions. Due ottime notizie per Spalletti: sia Bremer sia Rugani sono tornati in gruppo e saranno convocati per il match Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: Bremer e Rugani recuperati, vanno verso la convocazione col Pafos