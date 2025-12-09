Continassa Juve | Bremer e Rugani recuperati vanno verso la convocazione col Pafos

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Allenamento di vigilia per la Juve che domani sfida il Pafos allo Stadium per la sesta giornata di Champions. Due ottime notizie per Spalletti: sia Bremer sia Rugani sono tornati in gruppo e saranno convocati per il match Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

