Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales beccati insieme | è la coppia del 2026?

Recentemente, il settimanale Chi ha fotografato Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales insieme in un hotel di Franciacorta. La presenza di entrambi in un contesto privato ha suscitato curiosità riguardo a un possibile nuovo legame tra i due, ipotizzando una possibile relazione per il 2026. Questa notizia si inserisce nel quadro delle recenti vicende personali di Iannone, dopo la fine della storia con Elodie.

