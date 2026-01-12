Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales beccati insieme | è la coppia del 2026?

Recentemente, il settimanale Chi ha fotografato Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales insieme in un hotel di Franciacorta. La presenza di entrambi in un contesto privato ha suscitato curiosità riguardo a un possibile nuovo legame tra i due, ipotizzando una possibile relazione per il 2026. Questa notizia si inserisce nel quadro delle recenti vicende personali di Iannone, dopo la fine della storia con Elodie.

Il settimanale Chi ha paparazzato Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales in un hotel in Franciacorta. Sembra definitivamente chiusa la storia tra il motociclista e Elodie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

