Risiera di San Sabba | continuano le guide come fare per visitarla

Domani e domenica si tengono ancora visite guidate alla Risiera di San Sabba. Le guide specializzate del museo accompagneranno i visitatori tra gli spazi storici, spiegando la storia e il significato di quel luogo. L’obiettivo è far conoscere meglio la memoria di quanto accaduto, offrendo un’occasione di riflessione per chi vuole approfondire.

Prosegue nel prossimo fine settimana il calendario di visite guidate alla Risiera di San Sabba con le guide specializzate del museo: un percorso negli spazi monumentali che illustrerà la storia e il significato del luogo, favorendo un'esperienza di conoscenza, riflessione e memoria.

