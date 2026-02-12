Rischia di morire dopo un morso del ragno violino | Alessandro viene salvato all' ospedale del Mare

Questa notte, Alessandro, un uomo di 68 anni, è arrivato al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare dopo essere stato morso da un ragno violino. La ferita rischiava di essere fatale, ma i medici sono riusciti a salvarlo. Ora è sotto osservazione, ma la sua vita non è più in pericolo.

Questa è la storia di Alessandro (nome di fantasia per tutelarne la privacy), un uomo di 68 anni arrivato al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare in una notte tra il 26 e il 27 giugno 2025. Le sue condizioni erano gravi: dolori, gonfiore e arrossamento all'arto inferiore sinistro, che appariva cianotico e con lesioni bollose. Alessandro racconta di essere stato punto qualche giorno prima da un insetto – probabilmente un "ragno violino" – e presentava anche febbre alta. Il ricovero e la prima diagnosiAppena giunto in Pronto Soccorso, viene prescritta d'urgenza una TAC, eseguita rapidamente in Radiologia Generale (diretta da Fabio Tamburro), che evidenzia un infarcimento emorragico nei tessuti sottocutanei.

