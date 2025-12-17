Napoli e provincia | Capodanno si avvicina | sequestrati 44 chili di esplosivo dall’inizio dell’anno
In vista del Capodanno, a Napoli e provincia si intensificano i controlli per prevenire incidenti legati ai fuochi d’artificio. Dall’inizio dell’anno sono stati sequestrati 44 chili di esplosivo, evidenziando la pericolosità di alcuni materiali e la mancanza di consapevolezza tra i cittadini. Gli artificieri lanciano un appello alla prudenza, anche per i fuochi ritenuti innocui.
L’allarme degli artificieri: “Attenzione anche ai fuochi ritenuti innocui”. L’inconsapevolezza, l’immaturità o la semplice ignoranza. Tre sostantivi che, se associati ai botti di Capodanno, possono diventare letali. È proprio contro questi fattori che opera quotidianamente il nucleo artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. Un’attività di prevenzione che non si limita ai sequestri, ma passa soprattutto attraverso l’informazione e la formazione dei più giovani. In particolare, in prossimità delle festività natalizie, gli artificieri incontrano gli studenti – soprattutto delle scuole medie – di tutto il territorio partenopeo, con l’obiettivo di favorire una reale “presa di coscienza ” sui rischi connessi all’uso degli artifizi pirotecnici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
