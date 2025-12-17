Napoli e provincia | Capodanno si avvicina | sequestrati 44 chili di esplosivo dall’inizio dell’anno

In vista del Capodanno, a Napoli e provincia si intensificano i controlli per prevenire incidenti legati ai fuochi d’artificio. Dall’inizio dell’anno sono stati sequestrati 44 chili di esplosivo, evidenziando la pericolosità di alcuni materiali e la mancanza di consapevolezza tra i cittadini. Gli artificieri lanciano un appello alla prudenza, anche per i fuochi ritenuti innocui.

