La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz con un post sui social, scatenando i tifosi. La notizia ha fatto il giro del web, tra immagini che mostrano il giocatore tra la panchina di Del Piero e il legame con la sua famiglia. I supporter hanno riempito commenti e condivisioni, felici di vedere il loro numero 10 ancora in bianconero.

Yildiz Juventus, l’annuncio del rinnovo scatena i tifosi su Instagram e X: immagini iconiche tra la panchina di Del Piero e il legame con la famiglia. Il mondo digitale della Juventus è stato travolto da un’ondata di entusiasmo senza precedenti nel pomeriggio di sabato 7 febbraio 2026. L’annuncio del rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030 non è stato solo una notizia di mercato, ma un vero e proprio evento mediatico curato nei minimi dettagli dalla strategia social del club. In pochi minuti, gli account ufficiali bianconeri sono stati inondati di commenti, like e condivisioni. La Vecchia Signora ha scelto di celebrare il suo numero dieci con una narrazione visiva che fonde storia e futuro, scatenando la gioia di una tifoseria che vede in lui l’erede legittimo delle grandi leggende del passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, esplosione social per i bianconeri: il web impazzisce dopo la firma. Ecco come la Vecchia Signora ha annunciato il prolungamento del numero 10 – FOTO e VIDEO

Approfondimenti su Yildiz Juventus

Yildiz sta emergendo come il protagonista della Juventus, dimostrando con numeri e prestazioni il suo ruolo di trascinatore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Yildiz Juventus

Argomenti discussi: Juventus-Kolo Muani: nuovo incontro oggi. E spunta la suggestione Morata!.

Juve, Yildiz ha firmato il rinnovo: l'annuncio ufficiale con le cifre e i dettagli del contrattoLe strade di Yildiz e della Juventus proseguiranno assieme. Prima della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'amministratore delegato bianconero Damienl Co ... corrieredellosport.it

Yildiz vola nella top mondiale: Juve, la cifra è spaventosa. E lo studio riapre il dossier sugli exAndiamo sempre più verso le posizioni di vertice e al decimo posto troviamo Can Ozun, trequartista dell'Eintracht Francoforte: il classe 2005 turco, si sta mettendo in mostra in Bundesliga grazie alla ... tuttosport.com

Sì, la storia di KENAN YILDIZ alla JUVENTUS sarà ancora molto lunga. La società bianconera ha blindato il gioiello turco che Spalletti ha recentemente definito "un alieno". L'intervento di John Elkann ha sbloccato la trattativa. Dopo il rinnovo Yildiz diventa il gi facebook

#Juventus, #Spalletti: "Che bello pensare che #Yildiz sarà con noi ancora a lungo. Come stanno lui e #Conceicao, c'è #Kelly per le punizioni" x.com