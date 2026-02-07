Yildiz Juventus esplosione social per i bianconeri | il web impazzisce dopo la firma Ecco come la Vecchia Signora ha annunciato il prolungamento del numero 10 – FOTO e VIDEO

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz con un post sui social, scatenando i tifosi. La notizia ha fatto il giro del web, tra immagini che mostrano il giocatore tra la panchina di Del Piero e il legame con la sua famiglia. I supporter hanno riempito commenti e condivisioni, felici di vedere il loro numero 10 ancora in bianconero.

Yildiz Juventus, l’annuncio del rinnovo scatena i tifosi su Instagram e X: immagini iconiche tra la panchina di Del Piero e il legame con la famiglia. Il mondo digitale della Juventus è stato travolto da un’ondata di entusiasmo senza precedenti nel pomeriggio di sabato 7 febbraio 2026. L’annuncio del rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030 non è stato solo una notizia di mercato, ma un vero e proprio evento mediatico curato nei minimi dettagli dalla strategia social del club. In pochi minuti, gli account ufficiali bianconeri sono stati inondati di commenti, like e condivisioni. La Vecchia Signora ha scelto di celebrare il suo numero dieci con una narrazione visiva che fonde storia e futuro, scatenando la gioia di una tifoseria che vede in lui l’erede legittimo delle grandi leggende del passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

