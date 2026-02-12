Rilevatori di velocità nei Grigioni La Cantonale dà la collocazione

Da marzo, i rilevatori di velocità nei Grigioni saranno segnalati pubblicamente. La Polizia cantonale avvia un progetto pilota per rendere note le posizioni dei dispositivi semistazionari, in modo che gli automobilisti possano sapere dove sono e adattare di conseguenza la velocità. L’obiettivo è capire se questa trasparenza aiuta a ridurre le infrazioni, confrontando i dati prima e dopo la pubblicazione delle ubicazioni.

Esperimenti di sicurezza stradale sul campo, anzi su strada. Si sta più attenti a non schiacciare troppo sull’acceleratore se si ignora dove siano i rilevatori di velocità, oppure conoscere dove questi siano posizionati rappresenta un efficace "memento" per evitare di finire palettati e costretti a pagare cifre semi-astronomiche? A breve i vicini svizzeri dei Grigioni potranno dare una risposta "scientifica" a questo quesito, perché a far data dal 1° marzo prenderà avvio proprio un progetto pilota della Polizia cantonale e approvato dal Governo che, rendendo note le ubicazioni scelte per i rilevatori di velocità semistazionari (cosa che già succede ad esempio nel Canton San Gallo), permetterà di confrontare i superamenti dei limiti di velocità con e senza segnalazione di dove questi siano installati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

