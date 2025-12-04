Pastori orobici nei Grigioni tra Seicento e Novecento | una serata per ricostruire una pagina importante della nostra storia

Parre. Per la rassegna “ Sorsi Culturali ” organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l’Associazione “ Il Testimone ”, martedì 9 dicembre alle 20,30 nella ‘Sala Iris” della “ Scuola Primaria ‘Gesuina Imberti ’ in via Roma, il dottor Giuseppe Imberti, veterinario in pensione, appassionato ricercatore di storia locale e figlio di un pastore parrese, presenterà i risultati del suo studio sulle transumanze delle greggi bergamasche verso la Svizzera. Durante questi anni di ricerca Imberti ha documentato e ricostruito la presenza di pastori orobici, chiamati “bergamini”, nei Grigioni tra Seicento e Novecento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it