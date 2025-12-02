WWE | Vicino il ritorno di Jacob Fatu
Il ritorno di Liv Morgan durante Survivor Series ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla compagnia, vittima di una lista di infortunati sempre più colma durante gli ultimi mesi. Recentemente è trapelato che un’altra star potrebbe non essere troppo lontana dal proprio ritorno. Jacob Fatu vicino al ritorno in WWE. PWInsider ha riferito che i rumors nel backstage di Survivor Series suggeriscono che Jacob Fatu potrebbe tornare sul ring molto presto. Non è stata fornita alcuna data per il suo ritorno, ma fonti interne alla WWE hanno fatto sapere che potrebbe tornare sul ring entro le prossime settimane. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche questi approfondimenti
Realme Pad 3: il ritorno nel mercato dei tablet si fa più vicino #RealmePad3 https://gizchina.it/2025/11/realme-pad-3-memorie-colori-uscita-leak/ - facebook.com Vai su Facebook
#Lukaku sempre più vicino al ritorno in campo #CN24 #CalcioNapoli24 #CalcioNapoli Vai su X
WWE: Importanti aggiornamenti sul ritorno di Jacob Fatu - Arrivano dei nuovi ed importanti aggiornamenti in merito al ritorno dell'ex campione degli Stati Uniti, Jacob Fatu ... Lo riporta spaziowrestling.it
Ultimo aggiornamento sulle condizioni di Chad Gable e il suo ritorno in WWE - Chad Gable si avvicina al suo ritorno sul ring mentre riprende gli allenamenti e la WWE si prepara per il suo atteso rientro. Come scrive worldwrestling.it
WWE: Chad Gable brucia le tappe, rientro vicino - Un'infortunio aveva interrotto l'ascesa di Chad Gable ma il recupero post operazione procede nel migliore dei modi ... spaziowrestling.it scrive