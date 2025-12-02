WWE | Vicino il ritorno di Jacob Fatu

Il ritorno di Liv Morgan durante Survivor Series ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla compagnia, vittima di una lista di infortunati sempre più colma durante gli ultimi mesi. Recentemente è trapelato che un’altra star potrebbe non essere troppo lontana dal proprio ritorno. Jacob Fatu vicino al ritorno in WWE. PWInsider ha riferito che i rumors nel backstage di Survivor Series suggeriscono che Jacob Fatu potrebbe tornare sul ring molto presto. Non è stata fornita alcuna data per il suo ritorno, ma fonti interne alla WWE hanno fatto sapere che potrebbe tornare sul ring entro le prossime settimane. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

