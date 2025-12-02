WWE | Vicino il ritorno di Jacob Fatu

Zonawrestling.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di Liv Morgan durante Survivor Series ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla compagnia, vittima di una lista di infortunati sempre più colma durante gli ultimi mesi. Recentemente è trapelato che un’altra star potrebbe non essere troppo lontana dal proprio ritorno. Jacob Fatu vicino al ritorno in WWE. PWInsider ha riferito che i rumors nel backstage di Survivor Series suggeriscono che Jacob Fatu potrebbe tornare sul ring molto presto. Non è stata fornita alcuna data per il suo ritorno, ma fonti interne alla WWE hanno fatto sapere che potrebbe tornare sul ring entro le prossime settimane. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe vicino il ritorno di jacob fatu

© Zonawrestling.net - WWE: Vicino il ritorno di Jacob Fatu

Leggi anche questi approfondimenti

WWE: Importanti aggiornamenti sul ritorno di Jacob Fatu - Arrivano dei nuovi ed importanti aggiornamenti in merito al ritorno dell'ex campione degli Stati Uniti, Jacob Fatu ... Lo riporta spaziowrestling.it

wwe vicino ritorno jacobUltimo aggiornamento sulle condizioni di Chad Gable e il suo ritorno in WWE - Chad Gable si avvicina al suo ritorno sul ring mentre riprende gli allenamenti e la WWE si prepara per il suo atteso rientro. Come scrive worldwrestling.it

wwe vicino ritorno jacobWWE: Chad Gable brucia le tappe, rientro vicino - Un'infortunio aveva interrotto l'ascesa di Chad Gable ma il recupero post operazione procede nel migliore dei modi ... spaziowrestling.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Wwe Vicino Ritorno Jacob