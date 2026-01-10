Il Sottomarinogiallo cambia gestione.

L’osteria Sottomarinogiallo di Savignano cambia gestione dopo 23 anni di attività. Alessandro Foschi, 72 anni, e Monica Dalmo, 63 anni, hanno deciso di passare il testimone. La nuova proprietà assumerà le redini della storica sede, mantenendo l’impegno di offrire un servizio di qualità. La gestione rinnovata segna un nuovo capitolo per il locale, che continuerà a essere un punto di riferimento per la comunità locale.

Cambio di gestione per l’osteria Sottomarinogiallo a Savignano, da 23 anni gestito da Alessandro Foschi 72 anni e sua moglie Monica Dalmo 63. Alessandro Foschi dalla nascita, è un accanito fans dei Beatles, tanto che ha chiamato anche la sua osteria ’Sottomarinogiallo’, in omaggio alla grande canzone ’Yellow Submarine’. Ha tutti i dischi dei Beatles a cominciare da ’Please Please me’, il primo disco del quartetto inglese più famoso nel mondo. L’osteria dedicata al gruppo musicale inglese, nata nel dicembre 2002 sulle ceneri di una vecchia ferramenta, inattiva da dieci anni, è uno dei locali più caratteristici di Savignano, associato Cna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

