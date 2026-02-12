Repice | Napoli mi emoziona Koulibaly nel 2018? Come stappare un vino dopo 100 anni

Francesco Repice, noto giornalista radiofonico, si è lasciato andare a parole piene di emozione parlando del Napoli. Dice che la squadra gli fa venire i brividi e che il ricordo di Koulibaly nel 2018 è come stappare un vino invecchiato da un secolo. Le sue parole arrivano dirette, senza giri di parole, e trasmettono tutta la passione per il club partenopeo.

"> Come racconta Il Mattino di Napoli, nell’intervista firmata dalla redazione del quotidiano partenopeo, Francesco Repice non ha bisogno di presentazioni: la sua voce è riconoscibile dopo poche parole. Calabrese di origine, romano di adozione, ma con un dettaglio che lo lega in modo speciale alla città. «Sono stato concepito al Vomero», precisa Repice a Il Mattino di Napoli, spiegando così quel feeling naturale con il popolo azzurro. «Ci deve già essere qualcosa che ci lega e io risento molto delle influenze mediterranee. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

