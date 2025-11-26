Stilèma Taurasi Riserva 2018 miglior vino al mondo un successo firmato Mastroberardino

L’Irpinia del vino scrive una pagina destinata a rimanere scolpita nella storia dell’enologia internazionale. Stilèma Taurasi DOCG Riserva 2018 è stato eletto Vino dell’Anno dalla prestigiosa rivista statunitense Wine Enthusiast, guadagnando il primo posto nella ambitissima Top 100 Wines. Un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

