Rende | Locale a rischio sospesi spettacoli dopo controlli sicurezza Irregolarità antincendio e strutturali accertate

Il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha deciso di chiudere temporaneamente un locale della città dopo aver scoperto gravi problemi di sicurezza. Durante i controlli sono emerse irregolarità sia sugli impianti antincendio che sulla struttura stessa del locale. Per ora, nessun spettacolo o pubblico potrà entrare fino a quando non saranno risolte tutte le irregolarità. La decisione arriva dopo le verifiche delle autorità che hanno messo in luce situazioni di rischio concreto.

Rende, Stop al Divertimento: Sicurezza Compromessa in un Locale, Interviene il Sindaco. Il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha disposto la sospensione delle attività di pubblico spettacolo in un locale della città a seguito di controlli che hanno evidenziato gravi carenze nella sicurezza e nella conformità alle normative antincendio. La decisione, presa il 12 febbraio 2026, mira a tutelare l’incolumità pubblica e segue un’intensificazione dei controlli interforze avviata lo scorso 24 gennaio. L’ordinanza prevede la limitazione dell’affluenza a un massimo di 50 persone per l’attività di bar, in attesa di adeguamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Rende Locali Dopo Crans Montana, controlli anche a Firenze. Chiuso noto locale del centro: non rispettava le norme antincendio (e non solo) Firenze chiude un locale in pieno centro A Firenze, un noto locale di via dei Servi ha subito la sospensione immediata dell’attività. Crans-Montana, sicurezza antincendio nei locali svizzeri: norme, controlli e falle emerse dopo la tragedia Dopo la tragedia di Crans-Montana del Capodanno 2026, l’attenzione sulla sicurezza antincendio nei locali svizzeri è aumentata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Rende Locali Argomenti discussi: Proteggersi dai disastri attraverso il coinvolgimento delle comunità; Oltre 2 chili di tabacchi sequestrati a Rende. Sanzioni per i rivenditori; Sequestro di tabacchi irregolari a Rende: multe fino a 10.000 euro per due esercizi. Da Acri a Rende, da San Giovanni in Fiore a Castrovillari, ambulanti e commercianti chiedono risposte. Tra isole pedonali, Ztl e cantieri, il commercio locale diventa terreno di scontro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.