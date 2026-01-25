Renato Zero ha inaugurato ieri al Palazzo dello Sport di Roma il suo tour “L’Orazero in Tour”, che si svolgerà nei palasport italiani fino ad aprile. La serata ha visto l’esecuzione di nuovi brani e di successi senza tempo, culminando con l’inedito “Restà con me”. Un avvio di grande successo, testimoniato dall’afflusso di pubblico e dall’atmosfera coinvolgente, segnando l’inizio di un viaggio musicale che accompagnerà gli appassionati nelle prossime settimane.

RENATO ZERO GRANDE SUCCESSO IERI PER LA PARTENZA DALLA SUA ROMA DE L’ORAZERO IN TOUR NEI PALASPORT ITALIANI FINO AD APRILE TRA NUOVI BRANI E SUCCESSI SENZA TEMPO A CHIUDERE LO SHOW L’INEDITO “RESTA CON ME” Grande successo ieri al Palazzo dello Sport di Roma per la prima data de L’ORAZERO IN TOUR, la nuova tournée di Renato Zero (prodotta da Tattica ) che ha preso ufficialmente il via davanti a un pubblico caloroso e partecipe. Un debutto trionfale che ha inaugurato una delle traversate live più attese della stagione: Roma si prepara ora ad accogliere altri 5 appuntamenti prima che il tour prosegua sui palchi dei principali palasport italiani fino ad aprile, per 30 date in calendario, molte delle quali già sold out, a conferma di un rapporto con i fan (“sorcini” di ogni generazione) che resiste al tempo e ai numeri impressionanti della sua carriera. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Renato Zero, le immagini della partenza da Roma de “L’Orazero in Tour”, fino ad aprile nei Palasport italiani

