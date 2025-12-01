gallarate la remigrazione in piazza nonostante i goffi tentativi di anpi e pignataro pd

Roma, 1 dic – Domenica 30 novembre a Gallarate oltre duecento persone, tra militanti identitari e comuni cittadini, hanno preso parte nel tardo pomeriggio ad un presidio statico in piazza Garibaldi. Un mare di bandiere tricolori e di voci radunate dietro ad uno striscione di dieci metri che riportava una sola parola: remigrazione. La remigrazione è un successo anche a Gallarate. La manifestazione, chiamata dal Comitato Remigrazione e Riconquista, arriva ad una settimana da un terribile fatto di cronaca: una donna italiana di 53 anni è stata aggredita, violentata e derubata da un immigrato gambiano presso una fermata dell’autobus mentre si recava a lavorare. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

