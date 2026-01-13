Ricorso al Tar su data referendum Giustizia comitato per il No | Governo disprezza volontà popolare

Il comitato per il No ha presentato un ricorso al Tar del Lazio contro la scelta del governo di fissare il referendum sulla Giustizia il 22-23 marzo. Secondo il portavoce Carlo Guglielmi, questa decisione appare ingiustificata e sembra disprezzare la volontà popolare. La raccolta firme prosegue, mentre si chiede una maggiore attenzione alle tempistiche, ritenendo che un breve rinvio avrebbe potuto essere opportuno.

Dopo il ricorso depositato al Tar del Lazio, il portavoce del comitato firme per il No, Carlo Guglielmi, dice di ritenere "incomprensibile" la scelta del governo di indicare il 22-23 marzo come data per il referendum sulla Giustizia: "La raccolta firme continua, ma non si capisce perché non si potessero aspettare 7-10 giorni per fissare la data al 22 marzo. Il governo mostra di avere disprezzo per l'iniziativa popolare".

