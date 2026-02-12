Referendum il cantante Elio al Fatto | Sono indignato voterò no C’è il rischio di una deriva autoritaria

Il cantante Elio si schiera contro il referendum. In un’intervista al Fatto, dice di essere indignato e annuncia che voterà no. Secondo lui, il voto potrebbe portare a un inclinamento autoritario, e non vuole che ciò succeda. La sua posizione mette in discussione le conseguenze che il voto potrebbe avere sul futuro politico del paese.

“Voterò No perché mi sembra che si pongano le basi per arrivare poi a un controllo di tipo autoritario”. A dirlo è Stefano Belisari, in arte Elio, che mercoledì sera, alla Rizzoli di Milano, ha partecipato alla presentazione del libro di Gherardo Colombo “La giustizia italiana in 10 risposte” (ed. Rizzoli) insieme al giornalista del Fatto Quotidiano Mario Portanova. “Mi indigna e mi preoccupa quando sento parlare che con questa norma vogliono cambiare sette articoli della Costituzione” ha spiegato Elio che poi ha aggiunto: “Nordio è un grandissimo sponsor per il no perché spiega esattamente perché loro vogliono il sì: la magistratura va controllata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Arianna Farinelli, scrittrice e docente di Relazioni internazionali, analizza la situazione politica negli Stati Uniti.

Il referendum sulla giustizia di marzo si avvicina e le opinioni si dividono.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

