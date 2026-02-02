Le sorelle Eugenia e Beatrice di York sono state coinvolte nelle ultime rivelazioni su Epstein e Andrea. La notizia ha scosso il mondo della Monarchia, con molti che chiedono a Carlo di agire in modo deciso. La pressione aumenta, e si parla di un’ulteriore decisione drastica nei confronti di Andrea, dopo avergli già tolto i titoli. La famiglia reale si trova sotto i riflettori, mentre le reazioni si fanno sempre più intense.

Le nuove rivelazioni su Andrea Mountbatten-Windsor (e Sarah Ferguson) scuotono la Monarchia: sono sempre di più coloro che spingono affinché Carlo prenda un’ulteriore decisione drastica, dopo la scelta di privarlo dei titoli. Non dimentichiamo, però, che questa vicenda, oltre all’Istituzione, sta toccando da vicino due persone: le figlie di Andrea, la Principessa Beatrice e la Principessa Eugenia. Stando alle indiscrezioni dei tabloid, sarebbero “sgomente, sconvolte e imbarazzate”. La reazione di Eugenia e Beatrice di York alle rivelazioni sui genitori Sarah e Andrea. La foto dell’ormai ex Principe Andrea, caduto in disgrazia, è su tutti i giornali: scalzo, a gattoni sul pavimento, proprio nella tenuta di Epstein a New York, vicino a una donna stesa a terra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eugenia e Beatrice di York, come hanno reagito alle nuove rivelazioni su Epstein e Andrea

Approfondimenti su Eugenia Beatrice di York

Beatrice ed Eugenia di York hanno visitato il papà Andrea al Royal Lodge, nonostante tutto.

Eugenia e Beatrice di York stanno adottando due approcci opposti nel rapporto con il padre Andrea, dopo gli scandali che hanno coinvolto il loro genitore.

Ultime notizie su Eugenia Beatrice di York

Argomenti discussi: Due sorelle a un bivio: Beatrice ed Eugenia divise dalla lealtà per l'ex principe Andrea; Eugenia e Beatrice perdonando il papà, l'abbraccio con l'ex principe Andrea prima dello sfratto dalla Royal Lodge; 'Spie' a Palazzo, Kate e Carlo furiosi: il caso Andrea scuote la famiglia reale; Beatrice ed Eugenia di York che nonostante lo scandalo Epstein restano al fianco di papà Andrea.

