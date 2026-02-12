Ravenna scenario di un thriller | Le indagini? Una mia passione

Ravenna si trasforma in un palcoscenico di tensione con la presentazione del nuovo romanzo di Massimo Pirini, noto chitarrista e organizzatore di eventi musicali. Il suo primo thriller, ‘L’ultimo volo del passero’, ha già attirato l’attenzione tra gli appassionati di gialli e misteri. Pirini, che ha una lunga esperienza nel mondo della musica, si cimenta ora con la scrittura, portando in scena una storia avvincente ambientata nella sua città. La sua passione per le indagini e il racconto si riflette nelle

Si intitola 'L'ultimo volo del passero' (Clown Bianco) il primo romanzo, un thriller, scritto dal ravennate Massimo Pirini, già conosciuto a Ravenna come chitarrista dei Morrigan's Wake e curatore di diverse rassegne musicali come quelle del Mama's Club. Dopo aver lavorato per tutta la vita come informatore scientifico per un'azienda farmaceutica, ora che è in pensione ha scoperto la sua 'terza vita' letteraria. L'autore sarà presente oggi alle 18, alla Feltrinelli di via Diaz a Ravenna, in dialogo con Marco Ferrari. Pirini, com'è sbocciato il suo rapporto con la scrittura? "Per puro caso e in modo quasi comico.

